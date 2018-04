Camporosso, saccheggiata la sede del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Camporosso. E’ stata nuovamente saccheggiata la sede del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, sita in via Braie, presso il Campo Raul Zaccari.

“Sono entrati durante la notte nel bar della sede. Hanno divelto la porta in ferro e hanno portato via cibo e bevande” - fa sapere la società. Non è la prima volta che quest’anno ignoti si sono intrufolati all’interno della struttura spaccando lucchetti e rubando oltre a cibo, computer e spiccioli lasciti nel bar. I carabinieri stanno indagando sul caso.