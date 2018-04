Camporosso, prende una buca e scivola per 50 metri: motociclista soccorso dalla Croce Azzurra

Camporosso. Mobilitazione di soccorsi intorno alle 5 per un centauro di circa 40 anni, residente in zona, rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava verso il centro storico di Camporosso in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Alla rotonda di corso Repubblica, nei pressi del ponte dell’Amicizia, l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo dopo aver preso una buca. Finito a terra, il centauro è scivolato per una cinquantina di metri procurandosi escoriazioni e traumi. Sul posto sono accorsi l’automedica Alfa 3 e i volontari della Croce Azzurra di Vallecrosia che hanno stabilizzato il 40enne per poi trasportarlo in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

A ricostruire l’incidente saranno i carabinieri.