Camporosso Mare, sette insegnanti della Val Nervia diventano operatori Dae

Camporosso. Mercoledì 10 e giovedì 11 aprile presso le scuole elementari di Camporosso Mare si è tenuto il secondo corso “Pblsd” – manovre di rianimazione e disosteizione delle vie aeree su adulto, bambino e lattante – rivolto agli insegnanti dell’I.C. Val Nervia.

Sette nuovi insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e medie della vallata sono ora pronti ad intervenire in caso di necessità. Grazie alla Palestra Red Pepper di Vallecrosia e alla AeD Academy per aver sponsorizzato l’evento formativo e agli istruttori per aver partecipato pro-bono.