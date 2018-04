Camporosso, “Con la bici da corsa non si può percorrere la ciclabile”: la segnalazione di un lettore

Camporosso. Ci scrive un lettore in merito alle condizioni in cui versa la pista ciclabile della val Nervia. “Che fine ha fatto il progetto della pista ciclabile che arriva fino a Dolceacqua? Lo stato della stessa è nelle medesime condizioni di quando l’ho percorsa la scorsa estate. Essendo sterrata le bici da corsa non possono passare, quindi una domanda mi sorge spontanea: come posso arrivare a Dolceacqua con la bicicletta?”