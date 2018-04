Camporosso, al via il bando per la presentazione di domanda di contributo per associazioni no-profit

Camporosso. Dal 9 aprile fino al 31 ottobre, sarà possibile presentare le domande di richiesta contributo secondo la forma e le modalità previste dal regolamento di ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici.

Il regolamento e tutti i documenti di partecipazione al bando, sono scaricabili dal sito internet www.aceb-ets.com dal 9 aprile. Tutta la documentazione dovrà pervenire ad ACEB entro e non oltre il 31 ottobre termine ultimo di presentazione, ad uno dei seguenti indirizzi:

• Per posta: ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, Via Braie 237/3, 18033 Camporosso (IM), tramite raccomandata a/r

• Via e-mail: aceb@outlook.it

• Posta certificata PEC: aceb-ets@pec.it