Genova. Questa mattina poco dopo le 6 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A10, in direzione Savona per incidente stradale.

Un autoarticolato, mentre percorreva la galleria Guanella ha iniziato a perdere il controllo e si è del tutto intraversato all’uscita del tunnel, al chilometro 2,900.

L’autista è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato ed è stato assistito dai militi.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e stanno seguendo le operazioni di rimozione del camion trasportante carbonato di calcio.

Le cause dell’incidente sono al vaglio degli organi di polizia intervenuti.