Cade da cavallo a Pizzo d’Evigno: 12enne trasportata al Gaslini in elisoccorso

Diano Marina. Una ragazzina di 12 anni ha riportato un grave trauma cranico dopo essere caduta da cavallo a Pizzo d’Evigno, nell’entroterra dianese. E’ successo intorno alle 11,30 in una zona particolarmente impervia, ad oltre un’ora e mezza di cammino.

Per soccorrere la 12enne si è alzato in volo l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco che ha prelevato la giovane e l’ha trasportata direttamente all’ospedale Gaslini di Genova. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è chiaro, infatti, se la giovane sia caduta da cavallo e abbia battuto la testa o se sia stata travolta dall’animale.