Bordighera. Dopo l’ufficializzazione di Mauro Bozzarelli, che ha dichiarato che appoggerà Vittorio Ingenito con “Bordighera vince”, arrivano anche le dichiarazioni di altri due consiglieri comunali, un tempo legati a Pallanca, che hanno scelto di candidarsi con il commercialista bordigotto: Stefano Sapino e Giovanni Ramoino.

“Io, Mauro Bozzarelli e Giovanni Ramoino da quando siamo usciti da Progetto Bordighera siamo un gruppo compatto”, ha dichiarato Sapino, “Entriamo tutti e tre nella lista di Vittorio Ingenito”. A differenza di Mauro Bozzarelli, che ha dovuto “stracciare” la tessera di Fratelli d’Italia per entrare nella lista civica di centrodestra che appoggia il commercialista Ingenito, il dottor Sapino, veterinario con studio a Bordighera, non ha mai aderito a nessun partito: “Non voglio il fiato di nessuno sul collo. Poi noi dobbiamo fare il bene di Bordighera senza dipendere da nessuno”.

La conferma è arrivata anche da Giovanni Ramoino, che attualmente siede sui banchi della minoranza consiliare: anche lui si candiderà insieme a Ingenito.

La scelta di candidare a sindaco Pallanca non è piaciuta a Bozzarelli: questo il motivo che lo ha spinto, pur continuando a rispettare partito e persone che ne fanno parte, ad abbandonare Fratelli d’Italia: “Il mio partito ha scelto Pallanca”, ha dichiarato il consigliere, “Ho sempre detto che se la scelta fosse stata questa io mi sarei candidato in un’altra lista per coerenza e rispetto dei cittadini: per me Pallanca è un capitolo chiuso”. Bozzarelli ha sottolineato: “Il partito è libero di scegliere e lo rispetto, ma io ho preso la mia strada e ringrazio Vittorio Ingenito per avermi accolto”.