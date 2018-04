Bordighera. Nel pomeriggio uno sciame di api ha invaso Corso Italia.

Gli insetti si sono presentati all’improvviso su uno dei marciapiedi della via centrale della città delle palme spaventando i cittadini rimasti perplessi dall’episodio. Non si sa per quale motivo le api siano apparse proprio in quel punto, tra il marciapiede e l’aiuola, forse sono state attratte da qualcosa di dolce. A mettere in sicurezza l’area sono accorsi i carabinieri e la polizia locale.