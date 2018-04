Bordighera. La carcassa di una tartaruga marina “Caretta caretta” da qualche giorno è incastrata tra gli scogli della Arenella, la caratteristica spiaggia con il fondale di sabbia a pochi metri dall’ingresso del porticciolo turistico della “Città delle Palme”.

L’esemplare è in avanzato stato di composizione tanto da essere impossibile utilizzarlo per scopi scientifici. Non è facile, dunque, capire di cosa possa essere morta la tartaruga: viste le dimensioni, non grandissime, non sembra trattarsi di un animale “anziano”. Non è comunque escluso che la Caretta caretta sia morta per cause naturali, me nemmeno che l’inquinamento causato dall’uomo e la presenza di rifiuti in mare possa aver contribuito al decesso della tartaruga.