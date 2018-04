Bordighera. Dopo il rinvenimento di siringhe nei giardini antistanti le scuole Doria di Vallecrosia e nelle aiuole davanti alla scuola francese di Ventimiglia, è il momento di Bordighera: anche nella “città delle palme” sono state ritrovate delle siringhe usate da tossicodipendenti. In questo caso, a scoprire le siringhe è stata una donna che portava a spasso il cane in via Mostaccini.

Un segnale, quello dei continui ritrovamenti di siringhe, che il fenomeno delle droghe iniettate in vena è tutt’altro che passato.