Bordighera, rabbia e delusione. Il consigliere Marco Laganà: “Totale indifferenza del partito, lascio Forza Italia”

Bordighera. “Con profondo dispiacere devo oggi comunicare a tutti voi e prima ancora al partito di Forza Italia che domani riconsegnerò la mia tesserà”. Lo ha dichiarato, tra gli applausi del pubblico in sala, il consigliere di opposizione Marco Laganà. Alla base del gesto di Laganà la decisione di individuare nel sindaco uscente Giacomo Pallanca il candidato ideale per la lista appoggiata dai partiti del centrodestra così come vuole il “modello arancione”.

Dopo aver letto la breve nota che si era scritto perché fosse “ben chiara e comprensibile a tutti”, Marco Laganà ha lasciato l’assise su tutte le furie.

Laganà parteciperà alla prossima tornata elettorale nella lista “Bordighera vince” di Vittorio Ingenito.