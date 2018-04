Bordighera. Prima un incidente, poi il serbatoio a secco. Non dev’essere stata una bella giornata, quella di passeggeri ed autista di un pullman turistico della City Touring.

Dopo essersi scontrato con uno scooter in via dei Colli verso le 14 (fortunatamente senza gravi conseguenze) il mezzo è rimasto senza gasolio, pochi metri dopo essere ripartito, sulla via Romana. Sul posto è intervenuta la polizia locale e la strada è stata a lungo bloccata.