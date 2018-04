Bordighera. Da qualche giorno una colonia di Velella velella ha invaso il porto di Bordighera. Chiamata anche ”By the Wind Sailor” o “Barchetta di San Pietro”, la Velella velella è una specie planctonica appartenente al phylum Cnidaria, alla classe degli Idrozoi e all’ordine delle Anthomedusae.

La velella vista da vicino



La velella vive nelle acque temperate e calde di tutti gli oceani e prolifera soprattutto in primavera ed in autunno. Gli assembramenti di questi organismi planctonici sono a volte così densi da formare immense distese simili a macchie oleose: questo il motivo per cui molti cittadini, vedendo la misteriosa “macchia” da lontano hanno pensato che si trattasse di inquinamento. Ma così, fortunatamente, non è: come molti bordigotti sanno, infatti, la presenza dell’animale, un carnivoro che si nutre di plancton, indica acque pulite ed attrae numerose specie di pesci in vicinanza delle coste, tanto che spesso nelle zone di pesca esse viene anche utilizzata come esca.

[Alcune delle immagini sono di Mauro Sudi]