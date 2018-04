Bordighera. Un polmone verde arroccato sugli scogli che digradano fino al mare, tra sentieri e scorci mozzafiato: la pineta è sempre stata un locus amoenus per gli amanti della natura, un posto sicuro e tranquillo dove leggere un libro con lo sguardo rivolto all’orizzonte. Da tempo, però, la pineta versa in condizioni “precarie” e al posto dei vermigli fiori delle agavi è spuntata la plastica di sacchetti, piatti e posate, mentre nel manto erboso, al posto delle margherite che vi nascevano spontanee ora “crescono” bottiglie di birra.

Il problema sporcizia, accompagnato a quello del degrado per la presenza di alcuni senza fissa dimora che hanno eletto angoli della pineta a loro stanza da letto, è stato più volte segnalato dai residenti negli ultimi mesi. Una soluzione, però, non è mai stata trovata e ora chi si affaccia dal piazzale del “marabutto” (l’edificio in pietra che fungeva da polveriera) può ammirare il desolante spettacolo della spazzatura a cielo aperto lasciata da alcuni incivili.