Bordighera. Nove cani sarebbero scomparsi nel nulla tra la frazione di Sasso e località Madonna della Neve. Da ieri dei cani non ci sarebbe più alcuna traccia. Gli animali vivevano in aperta campagna insieme al loro padrone Egidio, deceduto giovedì scorso in seguito ad un tumore.

Nell’ultimo periodo, durante il quale il padrone era stato ricoverato in ospedale prima al San Martino di Genova e poi a Sanremo, dei cani si occupavano alcuni volontari del canile di Ventimiglia, una guardia zoofila e poi anche un fratello dell’anziano, abitante a Mentone. E’ stato quest’ultimo ad avvisare i volontari che dei cani del fratello non c’era più alcuna traccia.

Gli animali sono stati visti per l’ultima volta tutti insieme lo scorso sabato. Ieri, quando l’uomo si è recato in campagna per dar loro da mangiare, non li ha più trovati.

Se qualcuno vedesse i cani che mostriamo nelle foto allegate all’articolo, è pregato di contattare il canile di Ventimiglia, telefonando allo 0184 239172.