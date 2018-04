Bordighera. Dopo la denuncia per truffa che il Comune di Bordighera ha sporto nei confronti della ditta DMN Eventi, accusata di non aver versato i 4mila euro dovuti per organizzare il mercatino in corso Italia durante il ponte pasquale, arriva a Palazzo Garnier non solo la smentita dalla ditta stessa, che allega pure le ricevute per dimostrare di aver saldato il conto, ma anche l’annuncio che sarà la DMN Eventi a proseguire le vie legali nei confronti dell’ente.

“Nella evidente falsità dei fatti, si vuole sottolineare l’erronea causa sostenuta dall’ ufficio commercio del comune, appoggiata e divulgata pubblicamente sotto l’azione del dottor Marco Caria”, scrive la società organizzatrice di eventi, che si è vista annullare il mercatino enogastronomico all’ultimo minuto. “A discapito del verbale ricevuto e dell’annullamento della manifestazione”, aggiunge, “Si comunica che l’accaduto verrà perseguito per via legale. Motivazioni principali saranno le seguenti: diffamazione nei confronti della ditta, accordi di occupazione del suolo pubblico non rispettati, incasso del denaro senza concessione del servizio a seguito del quale verranno richiesti opportuni risarcimenti“.

“A seguito dell’annullamento della manifestazione”, conclude la società, “La quota di suolo pubblico non è stata ricoperta da nessuno degli espositori partecipanti, impedendo il recupero del fido bancario”.