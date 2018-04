Bordighera. Nella giornata di oggi, domenica 29 aprile, la Protezione Civile A.I.B Bordighera si è prodigata nell’attuare un’esercitazione trattando due discipline differenti. Il nucleo ricerca persone, in collaborazione con un’equipaggio della Croce Rossa Bordighera, ha effettuato una ricerca disperso in zona impervia ed il recupero dello stesso con il supporto dei militi della Croce Rossa. Contemporaneamente, in una zona più in alto, due equipaggi dell’antincendio boschivo operavono su due diverse zone attaccate dalle fiamme, simulate con la delimitazione di due ampie aree.

La giornata spesa sul Montenero, località che ha ospitato i teatri di queste operazioni, si è conclusa con successo e soddisfazione da parte dei partecipanti e degli organizzatori .