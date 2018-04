Bordighera, la mostra di Fabio Berro alla chiesa Anglicana

Bordighera. Inaugurata con grande successo la mostra di opere del pittore Fabio Berro presso l’Anglicana, sarà aperta sino al 29 aprile, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19, con entrata libera. Si tratta della prima personale di Berro, che aveva partecipato a molte collettive, e che ha avuto al vernissage infinite lodi e plausi dai tanti intervenuti. Berro, bordigotto di nascita, è per così dire figlio d’arte, il nonno e la madre avevano in pieno centro nella cittadina delle palme la nota bottega d’arte e antiquariato Richetta, e Fabio aveva respirato il gusto e l’amore per la bellezza sin da piccolo.

Da anni ha iniziato a dipingere, e la sua personalità e bravura sono uscite fuori sin dai primi lavori. Così ora i suoi estimatori, e chi ama l’estetica declinata visivamente, avrà un appuntamento da non perdere con la sua esposizione di una trentina di opere all’ex chiesa inglese. Il suo stile è fortemente espressionistico, ma il colore in alcune tele è Mediterraneo e dai toni caldi, ricche le composizioni, splendidamente narranti il suo modo di porsi e di trasfigurare intimamente o in modo più esteriorizzato la realtà. Fabio ha anche collaborato con due tele di grande formato con Lilia De Apollonia ed il suo gruppo Reading & drama, e ha realizzato un opera per il libro di Lilia su Camporosso.