Bordighera. Una ragazza di 24 anni, G.G., è rimasta coinvolta in un incidente nel primo pomeriggio di oggi in via degli Ulivi. Stando alle prime informazioni sembra che la ragazza, che viaggiava a bordo di una Twingo, abbia perso il controllo dell’auto, che si è girata su se stessa ed è poi andata a sbattere contro un’inferriata. Per fortuna la giovane non ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed un equipaggio di Ponente Emergenza.