Bordighera, elezioni comunali: stasera incontro decisivo del “gruppo Bassi”. Unica certezza: “Non ci saranno inciuci”

Bordighera. Si incontreranno questa sera l’attuale vicesindaco Massimiliano Bassi, gli assessori Fulvio Debenedetti e Silvano Maccario e il consigliere di maggioranza Roberto Capra per decidere se scendere in campo formando una lista civica e partecipare così alle elezioni amministrative comunali del prossimo 10 giugno.

“Decideremo questa sera”, ha dichiarato Bassi, che al momento non fa trapelare altro, “Non mi esprimerò finché non mi sarò confrontato con gli altri”. Una cosa, però, tiene a sottolinearla: “Non ci sarà nessun inciucio: se affronteremo la campagna elettorale sarà per presentare il nostro programma e portare avanti le nostre idee, non di certo per assicurarci una poltrona magari nella lista di altri qualora dovessero vincere al posto nostro”.