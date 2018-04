Bordighera è 24 volte “Bandiera Blu”: obiettivo raggiunto anche per il 2018

Bordighera. E’ arrivata ieri a Palazzo Garnier la conferma che Bordighera si è aggiudicata per la 24esima volta la “Bandiera Blu”: il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 (Anno europeo dell’Ambiente), che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE (Foundation for Environmental Education) ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Il 7 maggio una delegazione dell’amministrazione comunale di Bordighera volerà a Roma per ritirare il prestigioso vessillo, che verrà poi consegnato agli stabilimenti balneari.

Per vedersi assegnata la “Bandiera Blu” non basta avere un mare pulito: ad essere premiate sono infatti le località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.