Bordighera, don Faustino in consiglio comunale per la realizzazione di un passaggio pedonale in via Roseto

Bordighera. “Siamo disponibili a donare una striscia di terreno di qualche metro davanti alla chiesa di Sant’Antonio affinché il Comune realizzi un passaggio pedonale utile non soltanto per i nostri parrocchiani, ma anche per i residenti che possono tornare in sicurezza nelle loro case”. Lo ha detto don Faustino, parroco della chiesa di Sant’Antonio di via Roseto, in consiglio comunale, dove all’unanimità è stato votato il passaggio della porzione di terreno dalla “provincia di Sant’Antonio dei frati minori”, attuale proprietaria, al Comune.

L’apertura nel varco del muro di recinzione della chiesa e tutte le opere necessarie per realizzare il passaggio ciclopedonale saranno a carico dell’ente pubblico.