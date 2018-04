Bordighera, arriva la conferma: anche Sergio “Gigi” Giribaldi si candida a sindaco

Bordighera. E’ ufficiale: anche il veterano della pallamano ligure, Sergio “Gigi” Giribaldi, correrà per ricoprire la carica di sindaco. E’ lui, infatti, il candidato per il Partito Democratico. Atleta, recordman di partite ufficiali giocate in formazioni seniores in campionati italiani (oltre 400 partite), coach e dirigente dell’ABC Bordighera Handball, Giribaldi è uomo di partito.

Nella sua lista, sembra ormai quasi certo, ci sarà anche l’ex senatrice Donatella Albano.