Bollino rosso in autostrada: 39 km di coda sull’A10 in direzione Genova

E’ già iniziato il controesodo dei migliaia di turisti che hanno raggiunto il ponente ligure e la vicina Francia per trascorrere le festività pasquali. Sull’A1o si registrano code per per 39 km nel tratto compreso tra Andora (Km. 93,2) e Raccordo A10 – A06 al Km 44 (Km. 44,7) in direzione Allacciamento A7 Milano-Genova.