Bimbo cade dalla bici a Camporosso: trasferito al Gaslini per un politrauma

Camporosso. Mobilitazione di soccorsi per un bambino di sei anni che questa mattina è rimasto ferito in modo serio cadendo dalla propria bicicletta mentre pedalava a Camporosso. Il piccolo è stato dapprima accompagnato al vicino ospedale di Bordighera. In serata, valutate le sue condizioni, i medici hanno richiesto un trasferimento al Gaslini di Genova.

L’elicottero dei vigili del fuoco è così atterrato nella piazzola del Saint Charles dove ha preso in carico il bimbo.