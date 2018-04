“Basta personalismi”, il coordinatore cittadino di Forza Italia Novembre interviene sulle dimissioni del consigliere Laganà

Bordighera. Scrive Patrick Novembre, coordinatore cittadino di Forza Italia:

“Mi é dispiaciuto sentire parole così dure, lette dal consigliere Marco Laganà nel consiglio comunale di ieri sera, soprattutto in riferimento alla consegna della tessera di Forza Italia. Evidentemente ha voluto strumentalizzare tale gesto, addirittura abbandonando la seduta di consiglio, trasformandolo da semplice diversità di vedute ad un atto contro Forza Italia, contro tutta la coalizione di centro destra e contro la squadra e le persone che per cinque anni di consiglio lo hanno aiutato a raggiungere una maturità politica che però tale gesto plateale non ha mostrato, perdendo l’occasione di esprimere un propositivo e legittimo pensiero di governo per sé e per il gruppo che rappresenta.

Forza Italia ha sempre cercato e assicurato il dialogo ed il confronto con tutti e su qualsiasi scelta, anche se difficile, ed ha sempre garantito il pensiero libero dei propri iscritti senza se e senza ma, tutelandoli in ogni sede.

Per quanto riguarda l’attuale situazione generale con dispiacere devo prendere atto che quello a cui stiamo assistendo in questa pre campagna elettorale è il continuo emergere di personalismi, prese di posizione contro i partiti che ad oggi, almeno per quanto riguarda il centro destra, sono le uniche forze che hanno dimostrato con maturità di saper prendere decisioni, ancorché non senza sacrifici, ma forti, coese ed unitarie, con l’unico scopo di formare un centro destra unito e rinnovato, per amministrare in continuità la città di Bordighera con idee e persone nuove”.