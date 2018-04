Savona. E’ stato riattivato, verso le 22.20, per ora su una sola corsia di marcia, il traffico veicolare sull’Autostrada dei Fiori, all’interno della galleria Fornaci, nel Savonese, chiusa da venerdì, in seguito all’incendio di un pullman di studenti. Grazie all’ininterrotto lavoro dei tecnici dell’Autostrada dei Fiori, è stato possibile ripristinare la circolazione. Oggi, infatti, si erano registrati fino a dodici chilometri di coda di veicoli diretti verso il confine, che hanno dovuto imboccare il doppio senso di marcia. Entro la mezzanotte saranno riattivate anche le due corsie in direzione Genova. Le stesse che oggi sono state utilizzate per instaurare il doppio senso.