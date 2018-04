Savona. Momenti di paura, questa mattina poco prima delle 9, a bordo di un autobus in viaggio in direzione Albenga sull’autostrada A10. Sul mezzo è divampato un incendio mentre transitava in galleria all’altezza del km 51+200 (zona Vado Ligure – Sant’Ermete).

A bordo del pullman c’erano circa 30 studenti, fortunatamente tutti incolumi: sul posto infatti sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. Sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa di Vado e di Savona. Nel tratto tra Savona e Spotorno si registrano al momento 2 km di coda, con le auto bloccate all’ingresso della galleria. Nel senso opposto l’autostrada è stata chiusa tra Finale Ligure e Savona.