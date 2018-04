Attacco alla Siria, rifondazione comunista Imperia: “Atto criminale. Non possiamo restare silenti e rassegnati”

Imperia. “Come scritto chiaramente nella nostra Costituzione, “l’Italia ripudia la guerra”. L’attacco alla Siria da parte dello squilibrato Trump, sostenuto dagli scodinzolanti Macron e May, è un atto criminale, in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”. Lo ha dichiarato il Partito della Rifondazione Comunista — Sinistra Europea – Federazione di Imperia, che ha aggiunto: “Non vi sono prove dell’uso da parte di Assad di armi chimiche: la storia recente ci insegna che troppo spesso sono state usate autentiche fandonie da parte dei governi statunitensi e occidentali per giustificare guerre di aggressione e di rapina. Le mobilitazioni telecomandate e selettive dell’indignazione mediatica a favore degli interventi militari occidentali puzzano di mentalità colonialista e imperialista, come le bombe che ne seguono. Quanta distruzione, quanti morti e, soprattutto, quanti profughi sono stati provocati in Iraq, in Libia, in Afghanistan, nei Balcani e nel resto del mondo in nome delle cosiddette “guerre umanitarie”? Le motivazioni “umanitarie” stridono con il silenzio complice di fronte al massacro di Palestinesi, Curdi, Yemeniti ed alle mega-vendite di armi (anche italiane) a regimi reazionari dell’area. Non possiamo restare silenti e rassegnati: proponiamo a tutte le forze sociali e politiche che vogliono vedere applicato l’art. 11 della nostra Costituzione di alzare la voce in una mobilitazione per dire NO ALLA GUERRA”.

Oltre a Rifondazione Comunista, il comunicato porta la firma di Potere al Popolo! — Imperia, ANPI — Circolo “G. Cristiano Pesavento” — Sanremo, Associazione di Amicizia Italia-Cuba — Circolo di Imperia, Gruppo Teatrale L’Attrito — Imperia, Compagnia Portuale “Maresca” — Imperia, Circolo ARCI “A.C.P.O. – Camalli” — Imperia, Circolo ARCI “Guernica” — Imperia