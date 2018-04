Un “Benvenuti a Sanremo” che tanti turisti avrebbero sempre desiderato è stato dedicato oggi ad una famiglia palermitana residente a Cremona arrivata oggi nella Città dei Fiori passando dai microfoni di R24 Radio. Vi chiederete coma mai, eppure Domenico, insieme alla moglie ed il figlio Federico hanno avuto l’onore di passare un po’ di tempo in compagnia del direttore Renzo Balbo e Giusy Di Martino. “Eravamo in viaggio verso Sanremo – spiega il papà Domenico – e ascoltando R24 Radio abbiamo partecipato al concorso per vincere i biglietti dello spettacolo ‘Stomp’ di domani sera al Teatro Ariston, non ci volevamo credere ma pochi minuti dopo siamo stati contattati da Renzo il quale ci ha informati che ci eravamo aggiudicati i biglietti”.

Insomma, un gran bel benvenuto a questa famiglia che non era mai stata a Sanremo e che si sono trovati benissimo fin dai primi minuti. “Una bellissima città, non ce la immaginavamo così, siamo contentissimi di aver scelto di venire qui e siamo ancora più contenti sapendo che domani sera andremo a vedere lo spettacolo all’Ariston, un sogno che si avvera, perlopiù a titolo gratuito” conclude infine la famiglia. Che dire, lo staff di Riviera24 e R24 Radio vi augurano buon pernottamento a Sanremo!