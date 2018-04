Arma di Taggia, si schianta in galleria e scappa: giallo sulla A10

Arma di Taggia. Lo hanno cercato per oltre un’ora, con l’ausilio dei vigili del fuoco intervenuti con il faro alogeno per illuminare l’area, ma dell’automobilista che a bordo di una Mercedes si è schiantato all’interno della galleria San Bartolomeo non hanno trovato alcuna traccia. E’ successo questa mattina intorno alle 5 al chilometro 137+700 dell’autostrada dei Fiori tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, in direzione Francia.

L’automobilista ha perso il controllo del’auto per motivi ancora da chiarire, ha invaso il marciapiede, provocato diversi danni e poi è “scomparso”, forse a bordo di un’altra auto. A cercarlo, oltre ai pompieri, sono stati gli agenti della stradale ed il personale dell’A10.

L’uomo era ubriaco? L’auto era rubata? Preso dal panico è scappato? Al momento non è possibile dare una risposta: sul caso indaga la polizia.