Arma di Taggia, le elezioni RSU al centro della riunione del Diccap

Arma di Taggia. Importante riunione del DICCAP ( Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali cui fa capo il Sulpl sindacato autonomo della polizia locale) tenutasi ieri, 10 aprile, ad Arma di Taggia. Presenti all’incontro vi erano i rappresentanti dei vari comuni della provincia di Imperia tra cui Ventimiglia, Dolceacqua, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Dolcedo, Imperia e Diano Marina.

Tematica principale le elezioni RSU che si terranno nelle giornate del 17, 18, 19 aprile. Il coordinatore regionale Sergio Fogliarini ha commentato: “Sulla scorta delle linee guida impartitoci dai nostri segretari nazionali Claudio Mascella e Mario Assirelli abbiamo fatto il punto della situazione in vista delle imminenti elezioni Rsu che mai come quest’anno assumono notevole rilevanza anche in ambito nazionale. Per questo l’impegno profuso e la dedizione alla causa sono stati ancora maggiori nel preparare al meglio la nostra attività. A riprova di ciò anche l’aggiunta di nuovi candidati nei comuni di Bordighera, Sanremo e Imperia nonchè nell’amministrazione provinciale che naturalmente si vanno ad affiancare agli altri già presenti alle precedenti RSU. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita nell’esclusiva ottica della tutela dei lavoratori che rappresentiamo. A tal proposito faccio presente che la nostra segreteria sta monitorando con molta attenzione quanto emerso in questi ultimissimi giorni nel Comune di Imperia per ciò che attiene la palesata sospensione sospensione dell’erogazione di un’indennità di disagio ed e’ pronta ancora una volta a far sentire la propria voce in tutte le modalità previste per legge già dalla giornata odierna“.

Il rappresentante territoriale Fabio Delucchi afferma: “Siamo orgogliosi di essere una lista autonoma e di non essere legati ad interessi politici o personali. Il consenso sempre più ampio che stiamo raccogliendo anche da parte di colleghi rimasti delusi dalla scarsa considerazione che taluni sindacati hanno per la Polizia Locale e’ la dimostrazione che in molti stanno cominciando ad aprire gli occhi. Chi ha davvero a cuore le sorti della nostra Categoria non può che convenire con i nostri programmi e le nostre iniziative. Noi continueremo a lottare in tutte le sedi opportune a livello nazionale e locale per le doverose rivendicazioni di chi non può più tollerare di essere contrattualmente un impiegato in divisa nonostante svolga quotidianamente mansioni analoghe alle Forze di Polizia statali“.