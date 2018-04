Apre a Sanremo il “Festival della Salute”, il programma

Sanremo. Aprirà oggi il “Sanremo Festival della Salute”, evento di promozione del benessere e degli stili di vita sani, organizzato dall’ASL 1 Imperiese insieme al Comune di Sanremo, con il patrocinio della Regione Liguria, che sarà in programma dal 17 al 21 aprile 2018, presso il Palafiori di Sanremo.

L’appuntamento inizierà con la performance “Seminiamo Salute”, una filata dei bambini della scuola primaria di Sanremo (guidati dal Teatro dei Mille Colori) che, giunti in piazza Colombo, coloreranno il cielo con centinaia di palloncini biodegradabili contenenti piccoli semi di spinaci. Un gesto simbolico per salutare in festa l’inizio di questa manifestazione, ormai giunta alla sua terza edizione, che quest’anno avrà come filo conduttore l’ambiente, la salute del terri-torio e di chi lo popola. A seguire ci sarà l’inaugurazione del Festival (alle 10.30 circa) con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, seguito da una performance musicale “EmozioniA-MO” a cura dell’Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al mare e da esperienze di PET Terapy – a cura dell’Associazione Pet Team.

A seguire gli appuntamenti della giornata. Al mattino:

• 11 – 12 – Il ballo dello spazzolino: come insegnare l’igiene dentale ad ogni bambino dr. Salvatore Taffari – Associazione Nazionale Dentisti Italiani

• 11 – 12 – Casa Pericoli? NO GRAZIE! Come prevenire gli incidenti domestici dr.ssa Stefania D’Alesio – pediatra consultoriale ASL 1; Vita Lamia – infermiera medicina di comunità ASL1

• 11 – 12 – Tutti i pesci vennero a galla per vedere…dr. Giovanni Amalberti- veterinario Diparti-mento di prevenzione – Sicurezza Alimentare ASL1

• 11 – 12 – Vola vola vola l’Ape Maia…alla scoperta del magico mando delle api: dr. Marco Landucci- veterinario – Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale ASL1 in collaborazione con l’Associazione Apicoltori

Il pomeriggio, a cura del servizio consultoriale dell’ASL1 dalle 14.30 alle 16.30- ci sarà uno spazio dedicato interamente alla salute dei più piccini con interventi e laboratori sullo sviluppo precoce del bambino, gli incidenti domestici, il progetto Nati per Leggere, lo Spazio Mamma, il massaggio neonatale, oralità, linguaggio e deglutizione.

• 14.30 – 15.30

o Nati per crescere: interventi precoci per lo sviluppo del bambino – dr. Carlo Amoretti – direttore Percorsi Clinici integrati della Donna, Bambino e Minore Fragile ASL 1; dr.ssa Silvia Bonjean- direttore Biblioteca Civica di Imperia, referente provinciale Nati per Leggere.

o Nati per crescere: prevenzione per gli incidenti domestici – dr. Riccardo Borea – direttore Pediatria ASL1 – dr.ssa Stefania Dalesio -pediatra consultoriale ASL 1; Vita Lamia infermiera medicina di comunità ASL 1

CRESCENDO SI IMPARA

• 14.30 – 16.30 – Nati per leggere: lab di lettura (da 0 a 6 anni) – A cura del Teatro dell’ Albero

• 15.30 – 16.30 – Giocare per crescere (da 0 a 6 mesi) Valeria Banaudi- fisioterapista ASL1; Laura Saracini e Francesca Mazzarelli – terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ASL1

PIANETE BEBÈ (presso il Consultorio Sanremo)

• 15.30 -16.30

o Spazio Mamma (da 0 a 3 mesi) – Marina Santoro – Ostetrica Consultorio ASL 1

o Prevenzione nell’oralità infantile: linguaggio, deglutizione…: (da 0 a 3 mesi) dr. Bruno Balbo – foniatra ASL1, Alice Cherchi – logopedista ASL1 – Elena Valentino – logopedista ASL 1

• 15.30 – 16.30 – #Massaggio Infantile: laboratorio (da 3 a 6 mesi) – Antonella Trimarchi – fisioterapista ASL1

Ci saranno anche alcuni incontri dedicati all’ambiente ed all’alimentazione

• 16 – 17 – Alleviamo Salute – dr. Enzo Bertolino – direttore Soci e Consumatori COOP Liguria

• 17 – 19

o I Delfini, sentinelle del nostro mare – Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; dr. Angelo Ferrari – direttore sanitario; dr. Walter Mignone – responsabile sezione di Imperia

o Dieta mediterranea tra salute ed ambiente – dr. Eugenio Porfido – direttore ASL 2 – dr. Marco Damonte Prioli -direttore ASL 1; dr.ssa Maria Lina Montaldi – specialista in scienze dell’alimentazione ASL1, dr. Stefano Beschi – dietista ASL1.

Segnaliamo infine che:

• dalle 11 alle 18 ci sarà il Punto Infermieri per la misurazione pressione e altri piccoli screening gratuiti

• dalle 16 alle 19 sarà possibile effettuare check up sul rischio cardio vascolare (con l’esecuzione di ecocolordoppler tronchi sovraortici) a cura della struttura chirurgia vascolare dell’ASL , in collaborazione con Lions Club Host Imperia.

• dalle 15 alle 18 sarà attivo lo Sportello funghi- Istruzioni per l’uso. Gli esperti micologi saranno a disposizione per info su come riconoscerli, raccoglierli, cucinarli.

• dalle 10.30 alle 17 ci sarà la “Maratona della Lettura” – a cura di Eliana Petruzzelli Telethon Italia e dalle 14.30 alle 16.00 i più piccini sono invitati a giocare a “Pasticceri Pasticcioni: lab di pasticceria” – a cura della pasticceria Setti di Arma di Taggia.

Come ogni giorno sarà inoltre possibile aprire i fascicoli sanitari elettronici, chiedere informa-zioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e visitare il Villaggio della Salute a cura di scuole ed associazioni. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Agli insegnanti partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi.

Per essere aggiornati su tutte le novità del Sanremo Festival Salute: www.asl1.liguria.it o la pagina Facebook www.facebook.com/ASL1Imperiese. E’ possibile anche iscriversi al servizio di messaggistica via Whatsapp o Telegram, inviando un messaggio (con Whatsapp o Telegram) con scritto “”ISCRIZIONE ON” al numero 338 29 78 341