Andrea Benveduti nuovo assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria

Liguria. È Andrea Benveduti il nuovo assessore allo Sviluppo Economico della Regione. La nomina è arrivata oggi durante la seduta della giunta regionale: Benveduti prende il posto di Edoardo Rixi, eletto alla Camera dei Deputati lo scorso 4 marzo e dimessosi oggi, e le medesime deleghe, Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica.

“Benvenuto al nuovo assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti e grazie all’amico Edoardo Rixi per il lavoro svolto in questi anni in Regione Liguria”, è il messaggio del Presidente Giovanni Toti.

“Sono orgoglioso di aver ricoperto la carica di assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria e di aver potuto dare il mio contributo raggiungendo molti degli obiettivi contenuti nel Programma di governo, grazie all’importante lavoro degli uffici del mio dipartimento e alla collaborazione costante con i colleghi della giunta”, ha commentato Rixi. “Un caloroso augurio di buon lavoro ad Andrea Benveduti”.

“Sono qui perché mi sono sempre piaciute le sfide, e perché sono molto legato alla mia città e alla mia regione. Ho accettato l’offerta anche se per me è un passaggio fra due mondi differenti, ma sono felice di poter dare una mano e contribuire allo sviluppo della Liguria. La prossima sfida sarà affrontare i tanti dossier aperti, dal ribaltamento a mare di Fincantieri all’Ilva”, sono le prime parole del neo assessore.

Andrea Benveduti è nato a Genova nel 1963. Si è laureato in Economia e Commercio, e vanta una carriera pluridecennale come manager in varie aziende, in ultimo presso Axpo Italia dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza e di Consigliere di Amministrazione delle aziende del gruppo.