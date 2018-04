All’Istituto Colombo di Sanremo un seminario di formazione sulle scienze applicate

Sanremo. Si è tenuto ieri presso l’Istituto “Colombo” un interessante seminario di formazione per l’indirizzo liceo scientifico, opzione scienze applicate.

Il seminario coordinato e organizzato dalla dottoressa Montemarani Tiziana, responsabile dei progetti nazionali scientifici dell’Usr della Regione Liguria, ha visto la partecipazione di 15 studenti delle classi 5A e 5B del liceo scienze applicate.

Gli studenti erano accompagnati dal professori Marletta e Panizzi che hanno fortemente voluto proporre questo progetto ai loro studenti.

Così il prof. Panizzi Giuseppe, docente di scienze: “Ringraziamo di cuore la dr.ssa Zanini dell’Universita di Genova per la bella e arricchente iniziativa e la dottoressa Montemarani per la proposta e l’organizzazione dell’evento. Queste attività di laboratorio di biotecnologie stanno riscuotendo davvero grande interesse tra i ragazzi e li proiettano in una dimensione professionale nuova facendo loro vivere le emozioni della ricerca scientifica. La nostra Scuola vuole essere all’avanguardia e confidiamo di proseguire questo percorso formativo anche in futuro con nuove esperienze”.