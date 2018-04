Sanremo. Ha fatto tappa al Casinò la quarta edizione di “Riviera Electric Challenge”: la gara su strada riservata alle auto elettriche in programma il 9 e il 10 di aprile e caratterizzata da due partenze: una a Cagnes-sur-Mer e una a Genova. Tra i partecipanti anche il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, le amministrazioni comunali del Principato di Monaco e di Cagnes-Sur-Mer.

I quaranta equipaggi che hanno preso parte alla gara hanno lasciato la Francia e raggiunto Dolceacqua nella giornata di ieri. Questa mattina hanno lasciato il borgo dei Doria per fare tappa a Sanremo prima di ripartire alla volta di Monaco in occasione del salone “Ever Monaco 2018” dedicato alle energie rinnovabili e ai veicoli ecologici passando per le località costiere di Bordighera e Ventimiglia. Il traguardo nel Principato è previsto per le 15 dove gli equipaggi arriveranno al Grimaldi Forum.

All’arrivo dei 40 equipaggi è stata offerta nella sala Biribissi una ricca colazione offerta dal Casinò di Sanremo ai quali ha preso parte anche Olmo Romeo in rappresentanza della Casa da Gioco.

“Avevamo prenotato il sole per il vostro arrivo a Sanremo – dichiara il presidente di Federgioco Olmo Romeo - ma dall’alto non ci hanno ascoltato e vi abbiamo dovuto ospitare qui al Casinò sotto la pioggia. Il Riviera Electric Challenge è un’opportunità di rilancio per il nostro bellissimo territorio italo francese separato solo da un confine ‘mentale’ e ci auguriamo che in futuro continui questa collaborazione transfrontaliera per continuare il rilancio comune delle due riviere. Siamo stati lieti di ospitare qui a Sanremo e in Liguria questo evento per promuovere l’utilizzo dell’auto elettrica e per promuovere Riviera ed entroterra”.