Sanremo. Giovedì 19 aprile alle 16 presso la sala conferenze del Museo del Fiore – Floriseum si svolgerà la prima assemblea pubblica dell’Associazione Amici del giardino di Villa Ormond.

Sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta dei fiori e degli alberi del parco di Villa Ormond con la presentazione (alle 16) della Guida botanica – fotografica Le Piante di villa Ormond. Alle 18 seguiranno i lavori dell’Assemblea.

Gli iscritti sono già numerosi e, per quanti sono appassionati e interessati ad approfondire la conoscenza dei giardini di Sanremo, è una bella occasione per aderire all’associazione. Tra i soci fondatori spiccano nomi celebri della floricoltura sanremese, come Lionello Brea e Andrea Mansuino.

Chi vorrà aderire potrà farlo per l’occasione e collaborare per promuovere e arricchire il patrimonio botanico di Villa Ormond e valorizzarne le finalità culturali in Italia e all’estero. Il giardinaggio, la botanica, la floricoltura e la didattica ambientali sono gli ambiziosi impegni che saranno portati avanti e nel corso dell’assemblea e fanno parte del programma di iniziative ed esposizioni previste per il 2018.

I soci fondatori sono: Claudia Aprosio (Presidente), Prof. Marco Devecchi (Vicepresidente), Silvana Sicari (segretaria), Carla Vacchino, Gabriella Berardinelli, Littardi Claudio, Lionello Brea, Andrea Mansuino