A Imperia la 3a tappa del Ludomundialito

Imperia. Sabato 28 aprile torna il LUDOmundialito con KINGDOMINO splendido ed immediatissimo gioco di strategia e fortuna, presso Lo Stregatto ad Imperia con cena a buffet e torneo a seguire.

La serata avrà inizio alle 19,30 con cena a buffet (chi mangia porta qualcosa) presso Lo Stregatto – piazza Calvi, 22 ad Imperia. Il torneo avrà inizio per le 21. Posti limitati a 24 partecipanti (chiamare il 3311946045 per prenotare).

Protagonista della serata: Kingdomino (Bruno Cathala – Oliphante 2016) Gioco dell’Anno e Spiel des Jahres 2017. Riscoprendo il classico domino in maniera originale in pochi istante si viene immersi in questo gioco davvero sorprendete per semplicità ed immediatezza. Sei un signore desideroso di espandere il proprio Reame, esplori tutti i territori, campi di grano, laghi, montagne per trovare gli appezzamenti migliori e dotati di corone. È comunque una sfida con gli altri Signori che bramano di possedere gli stessi Reami.

Il calendario degli eventi e il regolamento completo possono essere trovati su www.stregatto.net. Seguiteci anche sui social network per non perdere tutte le iniziative che abbiamo in cantiere: gruppo Facebook Ludo Ergo Sum – Tana dei Goblin Imperia pagina Facebook Associazione Culturale Ludo Ergo Sum e su Twitter Tana dei Goblin IM (@TdGImperia).