A Dolceacqua tornano l’Expo val Nervia e val Verbone & Carrugi in Fiore

Dolceacqua. Sboccia la primavera e va in scena l’Expo val Nervia e val Verbone & Carrugi in Fiore.

Torna a Dolceacqua la prima Expo del 2018, il tradizionale appuntamento con profumi e colori nel borgo dei Doria. Un lungo weekend che accende i riflettori anche sui borghi dell’entroterra, grazie alle visite guidate gratuite (su prenotazione).

L’appuntamento è organizzato da PromoRiviere, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con il Comune di Dolceacqua, gli altri centri delle valli coinvolte, Città dell’Olio e associazioni di categoria. La manifestazione va a braccetto con l’evento “Carrugi in Fiore”: dal 21 al 25 aprile sono in programma itinerari e visite guidate, degustazioni e stand di prodotti tipici, animazioni e performance teatrali.

Quattro giorni all’insegna di turismo, arte e cultura. Per quanto riguarda le visite sabato mattina l’itinerario coinvolge Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Apricale e Isolabona (partenza alle 10); sabato pomeriggio da Bordighera si raggiungerà Vallebona e quindi Dolceacqua (partenza da Bordighera alle 14.30); domenica mattina infine l’itinerario unirà Dolceacqua, Pigna, Buggio e Castelvittorio (partenza alle 10 da Dolceacqua).

In vetrina ci saranno i piccoli borghi, le ricette tradizionali, i prodotti della terra e le eccellenze, come il Rossese di Dolceacqua, i fagioli bianchi di Pigna, il pane nero, le cubaite, il turtun, dolci e torte salate, l’olio extravergine e le conserve, i fiori. Spazio anche agli artigiani, all’antiquariato, al vintage, ai prodotti biologici. Stand con vendita, presentazioni e degustazione.

«L’evento - sottolineano Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua ed Enrico Lupi, presidente di PromoRiviere di Liguria - è un’occasione di promozione del territorio, delle aziende e dei prodotti di qualità che caratterizzano le vallate. Il legame tra queste due componenti è un legame indissolubile, strumento di valorizzazione turistica e di crescita per l’intera economia di Val Nervia e Val Verbone».

Per quanto riguarda “Carrugi in Fiore”, elogio della primavera, è un invito a vivere il paese per sensibilizzare tutti all’educazione e al rispetto dell’ambiente. Il tema di quest’anno è “Il gioco e le sue belle espressioni” (il gioco inteso come sano svago, attività piacevole, passatempo, partecipare a un gioco di abilità; lo sport inteso come gioco, attività sportiva).

Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito: occorre inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica turismo@dolceacqua.it la scheda che si trova online sul sito del Comune entro il giorno 20 aprile (il concorso avrà luogo sabato 21 con premiazione domenica 22 pomeriggio nella loggia di palazzo Doria). Per informazioni e prenotazioni per le gite con minibus segreteria@promimperia.it tel 0183 793.280/245.

Il programma: PROGRAMMA EXPO CARUGI 2018

Gli itinerari: Itinerario di sabato mattina,itinerario di sabato pomeriggio, itinerario di domenica mattina