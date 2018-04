A Bordighera prende il via il primo saggio degli allievi del Laboratorio Officina del Teatro del Banchéro

Bordighera. I corsi del Laboratorio Officina del Teatro del Banchéro, giunti al 22° anno di attività, volgono al termine e prendono il via i saggi degli allievi. Si comincia domenica 15 aprile (Bordighera, Teatro di Palazzo del Parco, alle 20:45) con gli alunni dei corsi adulti, oltre 40 aspiranti attori, suddivisi in 4 corsi, 3 nella sede storica di Taggia di Via Soleri, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e uno a Bordighera presso Palazzo del Parco, in collaborazione con il Comune di Bordighera.

Porteranno in scena lo spettacolo “Foto di famiglia. Un pretesto”. Il lavoro di quest’anno si è incentrato sullo studio del testo “Agosto. Foto di famiglia” di Tracy Letts, vincitore nel 2008 del Premio Pulitzer per la drammaturgia.

Ciò che il pubblico vedrà il 15 aprile non sarà però il testo stesso, ma una drammaturgia scritta dagli stessi alunni, coordinati dall’insegnante Giorgia Brusco, che prende spunto dai personaggi e dalle vicende della nota drammaturgia, ma ricrea tre quadri completamente differenti. Il pretesto del primo atto è la presentazione di un libro, alla presenza di importanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo; il secondo è il dietro le quinte dell’allestimento del libro stesso; il terzo un dibattito culturale portato avanti da grotteschi e divertenti personaggi, intorno alla messa in scena stessa. Un modo per sviscerare la storia, i personaggi, e per ironizzare su certe situazioni e soprattutto su noi stessi. I toni della messa in scena conservano a tratti la drammaticità originaria, ma soprattutto sono leggeri, scanzonati e divertenti, per coinvolgere il pubblico nella discussione di alcune tematiche familiari importanti, senza appesantirne la fruizione.

La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Bordighera e l’occasione permetterà di raccogliere fondi per aiutare la famiglia della piccola Aurora, che ha già subito diversi interventi chirurgici, a sostenere le spese mediche. Ingresso a libera offerta.

Questo il cast dello spettacolo:

1° atto: Consuelo Benedetti, Barbara Calvini, Alessandra Di Bonaventura, Mauro Lanteri, Enrico Manfredini, Paolo Meduri, Annastella Merlo, Silvia Nappini, Giuseppina Pasqua, Sabrina Ivana Poggi, Simonetta Revelli, Paola Rocco, Anna Vigliarolo.

2° atto: Franco Abbatescianna, Walter Arimondo, Michela Biazzo, Fiorenza Biga, Francesca Cuppari, Mara De Nittis, Vittorio Falchi, Teresa Gandolfo, Martina Karoff, Cristina Lelio.

3° atto: Andrea Alchieri, Nicoletta Cino, Cristiana Dulbecco, Roberto Ferraro, Carlotta Fornara, Vincenzo Genduso, Giovanna Marzuoli, Ivo Mela, Ivonne La Bozzetta, Micaela Rosignoli, Sara Zangari.

Segreteria: Maura Amalberti, Fiorella Regina.

Collaborazione artistica e tecnica: Marco Barberis, Alessandro Cirilli, Eugenio Ripepi.

Aiuto regia: Massimiliano Antonelli.

Regia: Giorgia Brusco.