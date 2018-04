50 anni fa mons Palmero divenne parroco di San Rocco, Vallecrosia ricorda il prete scomparso cinque anni fa

Vallecrosia. Domenica 8 aprile alle 18 nella parrocchia di San Rocco verrà celebrata la santa messa in memoria di mons. Francesco Palmero a 50 dal suo ingresso come primo parroco.

“50 anni fa infatti era entrato a far parte della comunità vallecrosina fino a cinque anni fa quando ha lasciato la vita terrena per ritornare dal Padre” - fa sapere don Antonio. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo mons. Antonio Suetta. Per l’occasione vi saranno anche gli ospiti di casa Rachele, l’amministrazione comunale cittadina, le forze dell’ordine, le varie associazioni del comune, gli alpini, la protezione civile, i marinai e la Croce Azzurra.