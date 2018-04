Sanremo. Si è tenuto con successo il concerto dedicato al Maestro Demo Bruzzone in occasione del ventennale della morte avvenuta a Fossano (CN) il 1° giugno 1998. Al teatro del Casinò, un folto pubblico ha applaudito i brani per chitarra sola magistralmente eseguiti dal chitarrista pavese Omar Fassa, nonché quelli eseguiti dall’orchestra del Circolo Mandolinistico Euterpe diretta dal M° Paolo Bianchi, sotto l’attenta regia di Freddy Colt.

Nella circostanza è stata presentata la pubblicazione di alcuni brani scelti per chitarra classica del M° Bruzzone, recentemente stampati dalle edizioni Armelin di Padova. Apprezzati gli interventi della vice sindaco Costanza Pireri e della speaker radio Donatella Durando. Ma gli applausi più scroscianti e le richieste di bis sono scaturiti in particolare dall’esibizione del celebre concertista di mandolino Carlo Aonzo, ospite d’onore della manifestazione. Tra memoria e buona musica, ospiti in sala e giovani talenti degli strumenti a corde, l’evento intitolato “Maggiolata per Demo Bruzzone” ha avuto pieno successo, come testimoniato anche dalle immagini di Davide Dalmasso.