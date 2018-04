Elezioni amministrative Imperia: Prende forma la lista Fratelli d’Italia, prime indiscrezioni sui candidati

Imperia. A una settimana dal commissariamento FDI ha già espresso alcuni candidati certi fra cui Alessandro Lodato Costa e Filippo Duberti.

“Sono molto fiera di queste due nuove acquisizioni, sono due persone serie e credibili, entrambi imperiesi, stimatissime persone. Due nomi di spicco: Alessandro Lodato Costa é un avvocato di comprovata esperienza e affidabilità, noto in città e competente, sono felice che si sia schierato con noi, il suo nome dà lustro alla nostra lista, è una persona schietta, dedita al lavoro e alla famiglia” dichiara Lorenza Bellini. “Filippo è un amico, presidente dell’Asno, lavora per banca Mediolanum, proviene da una famiglia imperiese storica e già suo zio Angelo Duberti era un politico imperiese molto amato e noto. Conosce bene la storia e le persone di Imperia, sono felice che sia con me.” Si vociferano altri nomi di rilievo nella lista di Fratelli d’Italia, per ora non ancora confermati.