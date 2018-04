Taggia, Katielly Silva De Paula si esibisce alla struttura “Le Palme” di Arma

Taggia. Grande spettacolo di danza previsto per oggi pomeriggio presso la struttura Le Palme. Ospite d’onore Katielly Silva De Paula meglio conosciuta come Katy ballerina di origine brasiliana ma sanremese per adozione.

Nelle sue parole : “La vita è ora, il momento è adesso” Katy descrive la sua grande emozione nel ballo per darsi la carica anche davanti ad un pubblico particolare: gli ospiti della struttura Le Palme del Gruppo San Fortunato.

La Ballerina è reduce dall’esibizione sul palco del Teatro Ariston al fianco della co-conduttrice del 68° Festival della canzone italiana, Michelle Hunziker.

Tanta la soddisfazione e allo stesso tempo una dose di emozioni così forti da far venire i brividi.

Katy non è solo ballerina di latino-americano, ma anche istruttrice di kangoo, di fitness e animatrice.

Come sarà lo spettacolo di oggi pomeriggio? Solo Katy lo può sapere, ma di sicuro sarà ricco di sorprese e di molta allegria. Il personale della Cooperativa sociale Cos avrà modo di essere coinvolto nello spettacolo per regalare ai propri ospiti, nonni adottivi, tanta gioia in un pomeriggio molto più spensierato degli altri.