25 aprile: le celebrazioni in programma nel comune di Taggia

Taggia. Si celebrerà mercoledì 25 aprile a Taggia, il 73° Anniversario della Liberazione. Il programma prevede alle 9 il raduno presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale (Basilica della Madonna Miracolosa), alle 9.30 la celebrazione della S. Messa e successivo corteo per la deposizione delle Corone ai monumenti in via Ottimo Anfossi.

A seguire: Saluto della Sezione ANPI dal presidente Massimo Corradi, saluto dei Sindaci dei consigli comunali dei ragazzi, saluto del Sindaco di Taggia Mario Conio, orazione ufficiale: Magistrato Paolo Luppi.

La cerimonia proseguirà con il corteo lungo via Mazzini e la deposizione della corona al monumento in Piazza Eroi Taggesi. Nel corso della mattinata saranno nominati gli alunni vincitori del “Premio Erven”. La celebrazione sarà arricchita dall’accompagnamento musicale del coro scolastico dell’istituto comprensivo Taggia “Mille voci, una voce” e dalla partecipazione della banda musicale “Pasquale Anfossi”.