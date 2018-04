Ventimiglia. “Il 25 aprile è una data simbolica e fondamentale per tutti noi. Purtroppo c’è sempre chi coglie l’occasione per fare delle brutte uscite e, come capita, anche quest’anno qualcuno ha provato a ricordarci che i morti sono tutti uguali: non è proprio così perché il significato di queste morti è profondamente diverso”. Lo ha dichiarato nel suo discorso ai giardini pubblici Tommaso Reggio il sindaco Enrico Ioculano (Pd), che ha annunciato l’impegno della sua amministrazione per far sì che non venga lasciato spazio a chi non si dichiara, apertamente, antifascista.

Riferendosi ai partigiani trucidati dai fascisti e a quanti considerano le loro morti sullo stesso piano di chi perse la vita in guerra ma dall’altra parte delle barricati, Ioculano ha detto: “Terrei a sottolineare a chi, improvvidamente, fa delle uscite di questo genere che se gli è permesso farle è perché la morte di qualcuno ha un significato profondamente diverso rispetto a quella di qualcun altro. E si continua a dare un’interpretazione di quello che è avvenuto in modo del tutto fazioso e stucchevole, anche ora che sono stati superati i 70 anni da quei momenti”.

“C’è anche un po’ troppo buonismo nei confronti di chi fa certe affermazioni”, ha aggiunto il sindaco, “Un po’ troppo buonismo da parte nostra, delle istituzioni, da parte di chi rappresenta la società civile, dalle forze armate che hanno visto tanti caduti in quei momenti. Un basta dovremmo dirglielo ed è per questo motivo che, come hanno fatto altre amministrazioni in Italia, sottoporremo al consiglio comunale un regolamento che autorizzi l’occupazione di spazi pubblici solo a chi sottoscrive un documento in cui dichiara di essere antifascista: questo oggigiorno è secondo me assolutamente doveroso”.