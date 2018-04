Ventimiglia. Partirà il 30 aprile prossimo dalla Città di Confine la “Marche solidaire Vintimille-Calais”.

L’evento è, come si evince dal nome francese, una marcia in solidarietà con i migranti che percorrerà tutta la Francia da sud a nord, terminando a Dover, sulla sponda inglese del Canale della Manica passando per quella città (Calais) che può essere definita in un certo senso “la Ventimiglia francese”.

In totale verranno percorsi 1473 chilometri suddivisi in cinque tappe. Gli organizzatori (l’associazione francese “Auberge des migrants”) prevedono che la marcia duri circa 40 giorni e le città toccate dalla “camminata” saranno, tra le altre: Marsiglia, Lione e Parigi. L’appuntamento per un radino pre-partenza è stato fissato per le 9 del prossimo 30 aprile (lunedì) nel parcheggio della Lidl di via Tenda.