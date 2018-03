Sanremo. E’ Vincenzo Nibali il vincitore della 109esima Milano-Sanremo, edizione 2018 della Classicissima di Pimavera.

Ha trionfato con un arrivo quasi solitario sul traguardo di via Roma dopo aver staccato tutti sulla salita del Poggio, resistendo poi all’attacco dei velocisti.

Il ciclista italiano (erano 12 anni che non vinceva un nostro connazionale) si è piazzato davanti a Ewan, Demare e Kristoff. Sesto Peter Sagan, nono Viviani, fuori dai 10 Kwiatkowski.



(La fuga di Nibali parte dal Poggio – video di Riccardo Benso)

PODIO FINALE

1 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) – 294 km in 7h18’43”, media 40,208 km/h

2 – Caleb Ewan (Mitchelton – Scott) s.t.

3 – Arnaud Demare (Groupama FDJ) s.t.



Nibali, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Devo ringraziare la squadra che ha corso alla perfezione. Sono riuscito a rimanere coperto in gruppo con Colbrelli, tenendo la situazione sotto controllo. Ho attaccato e quando dalla macchina mi hanno detto che avevo 20 secondi mi sono sorpreso e ho tirato a tutta. Quando mi sono girato mi sono reso conto che i velocisti non mi avrebbero ripreso. È bellissimo ma non riesco ancora a valutare se sia la più bella vittoria della mia carriera”.