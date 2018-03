Sanremo. Sold out nelle vie dello shopping cittadino. Il cielo minaccioso della prima mattinata ha lasciato spazio al sole incoraggiando residenti e turisti a riversarsi nel centro di Sanremo in questa vigilia di Pasqua.

E’ ancora presto per parlare di numeri ma il fiume di persone fa ben sperare per i prossimi due giorni di festa, annunciati come parchi di presenze a causa del poco propizio connubio di maltempo e Pasqua “bassa”.

Le associazioni di categoria hanno lamentato durante il corso della settimana che si sta concludendo scarse prenotazioni alberghiere, con strutture ricettive piene al 50%, e la preferenza di un turismo “mordi e fuggi” che fa poco bene al tessuto economico di una località che vive di turismo.